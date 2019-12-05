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TOP 5 NEWS 05 грудня 2019
60
13:55, 5.12.2019
Оновлено: 13:57, 5.12.2019
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60
TOP 5 NEWS 05 грудня 2019
265
Озеро Світязь втрачає по 10 метрів щодня: коментар еколога
114
Скабєєва поговорила із Зеленським: схоже на розіграш
50
Радж Мохан Наїр - людина проводить струм
38
незвичайний альпінізм
Новини
Озеро Світязь втрачає по 10 метрів щодня: коментар еколога
265
Скабєєва поговорила із Зеленським: схоже на розіграш
114
Радж Мохан Наїр - людина проводить струм
50
незвичайний альпінізм
38
Робот проти людини
67
Flyboard Air - новий засіб пересування
65
Випуск OBOZ NEWS о 12:00 5 грудня 2019 року
37
Виробники ліків закладають в ціну до 50% на маркетинг: пояснення експерта
112
В Україні люди платять в 5-6 разів більше: вартість ліків
117
В Україні відмінили вільний ринок електроенергії: експерт про новий закон
116
Всі новини
1656т
126
У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
901т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
675.9т
16
З`явився трейлер нового українського фільму
645.5т
34
Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
569.8т
14
Вперше у цьому році: панда народила близнят
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