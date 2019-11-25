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25 листопада • оновлено в 16:23
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"Том і Джері" в озвучці молодого оркестру

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Молоді талановиті хлопці, які є випускниками Паризької консерваторії, вирішили провести цікавий експеримент, озвучивши відомий уривок із серії мультиплікаційного фільму про Тома і Джеррі.

"Том і Джері" в озвучці молодого оркестру

"Том і Джері" в озвучці молодого оркестру

скріншот з відео

"Том і Джері" в озвучці молодого оркестру

"Том і Джері" в озвучці молодого оркестру

скріншот з відео

Як відомо в мультфільмі для імітації звукових ефектів використовуються класичні інструменти. Хлопці добре підготувалися, в уривку використовується більше 8 інструментів, причому кожен з них відповідає за певний прояв головних героїв. Як бачимо, музичний супровід дуже важливо для більш глибокого сприйняття картини.

"Том і Джері" в озвучці молодого оркестру

"Том і Джері" в озвучці молодого оркестру

скріншот з відео

"Том і Джері" в озвучці молодого оркестру

"Том і Джері" в озвучці молодого оркестру

скріншот з відео

Команда з п'яти чоловік віртуозно впоралася із завданням і порадувала глядачами ностальгічними відчуттями, адже кожен з них хоча б раз бачив цей мультик.

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