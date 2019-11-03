Головна Новини
3 листопада • оновлено в 15:12
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Ток-шоу OBOZ TALK. Гость – В'ячеслав Кириленко

109 Читати матеріал російською

OBOZ TALK - новое ток-шоу Вадима Колодийчука.

Часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.

Сьогодні в гостях у ObozTVексвіце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "OBOZ TALK" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
OBOZ TALK Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
В'ячеслав Кириленко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини