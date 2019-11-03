Ток-шоу OBOZ TALK. Гость – В'ячеслав Кириленко

Ток-шоу OBOZ TALK. Гость – В'ячеслав Кириленко109 Читати матеріал російською
OBOZ TALK - новое ток-шоу Вадима Колодийчука.
Часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.
Сьогодні в гостях у ObozTV– ексвіце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко.
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