Ток-шоу OBOZ TALK. Гість - Ірина Верещук

Ток-шоу OBOZ TALK. Гість - Ірина Верещук95 Читати матеріал російською
OBOZ TALK - нове ток-шоу Вадима Колодійчука.
Годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.
Сьогодні в гостях у ObozTV - народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.
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