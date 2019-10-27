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27 жовтня • оновлено в 15:03
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Ток-шоу OBOZ TALK. Гість - Ірина Верещук

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OBOZ TALK - нове ток-шоу Вадима Колодійчука.

Годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV - народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

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Ірина Верещук
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