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10 вересня • оновлено в 17:19
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ТКГ вперше перекинула "м'яч ультиматуму" Кремля в Раду, – Тука

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Тристороння контактна група по Донбасу вперше за весь час свого існування відреагувала на черговий ультиматум Росії тим, що "перекинула цей м'яч" на поле Верховної Ради.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "Вперше в сучасній історії і вперше за роки існування цієї групи українська сторона таким чином відреагувала на ультиматум з боку Росії і їх поплічників", – сказав він, маючи на увазі звернення глави української делегації ТКГ Леоніда Кравчука до Верховної Ради України з питання виборів на Донбасі.

"Кравчук не послав їх під три чорти – він перекинув цей м'яч ультиматуму на поле українського парламенту. В той же час в Раді не знайшлося здорового глузду для того, щоб послати під три чорти самого Кравчука разом з його м'ячем", – підкреслив Тука.

Він вказав на неприпустиму ситуацію, коли український парламент взявся за вивчення питання, яке в ультимативній формі було поставлено країною-агресором.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Георгієм Тукою скоро читайте на OBOZREVATEL.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини Obozrevatel TV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Війна на Донбасі Вибори на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Особи
Георгій Тука Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Тристороння контактна група
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