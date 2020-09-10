ТКГ вперше перекинула "м'яч ультиматуму" Кремля в Раду, – Тука

Тристороння контактна група по Донбасу вперше за весь час свого існування відреагувала на черговий ультиматум Росії тим, що "перекинула цей м'яч" на поле Верховної Ради.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "Вперше в сучасній історії і вперше за роки існування цієї групи українська сторона таким чином відреагувала на ультиматум з боку Росії і їх поплічників", – сказав він, маючи на увазі звернення глави української делегації ТКГ Леоніда Кравчука до Верховної Ради України з питання виборів на Донбасі.

"Кравчук не послав їх під три чорти – він перекинув цей м'яч ультиматуму на поле українського парламенту. В той же час в Раді не знайшлося здорового глузду для того, щоб послати під три чорти самого Кравчука разом з його м'ячем", – підкреслив Тука.

Він вказав на неприпустиму ситуацію, коли український парламент взявся за вивчення питання, яке в ультимативній формі було поставлено країною-агресором.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Георгієм Тукою скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL:

Леонід Кравчук заявив, що за його відчуттями, Росія хоче закінчити війну на Донбасі.

Українська делегація в Мінській ТКГ планує обговорити можливе виключення з неї Вітольда Фокіна за його антиукраїнські ініціативи щодо Донбасу.

Фокін заявив про необхідність надати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки окупуваним районам.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!