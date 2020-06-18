Телефонна розмова Саакашвілі з Зурабом Адеїшвілі
Чи знав Михайло Саакашвілі про підготовлюване вбивство Георгія Габунії?! Так, знав!
У записі цієї телефонної розмови підтверджується, що Михайло Саакашвілі, як і директор належного йому телеканалу «Мтаварі» Ніколоз Гварамія, знав про заплановане вбивство журналіста Георгія Габунії і не повідомляв про це грузинській владі, тривалий час покриваючи замовника, організатора і виконавця планованого злочину
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
0
0
0
0
0
0
0