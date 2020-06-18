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18 червня • оновлено в 19:16
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Телефонна розмова Саакашвілі з Зурабом Адеїшвілі

  • Чи знав Михайло Саакашвілі про підготовлюване вбивство Георгія Габунії?! Так, знав!

  • У записі цієї телефонної розмови підтверджується, що Михайло Саакашвілі, як і директор належного йому телеканалу «Мтаварі» Ніколоз Гварамія, знав про заплановане вбивство журналіста Георгія Габунії і не повідомляв про це грузинській владі, тривалий час покриваючи замовника, організатора і виконавця планованого злочину

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
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