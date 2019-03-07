Тиждень починається в неділю: звідки у нас з'явився законний вихідний

У 321 р. н.е. , за указом римського імператора Костянтина I Великого, неділю оголошено вихідним днем. У всіх слов'янських мовах, крім російської, неділя називається "неділею" (старослов'янською - недѣля, по польскі- niedziela, українськи - неділя, білоруски - нядзеля, чеськи - neděle і т. Д.), Тобто днем, коли "не роблять ", тобто не працюють. У російській мові ця назва перейшла до слова тиждень і збереглося у православному церковному термінології церковнослов'янською, наприклад, в поєднанні "Фоміна нєдєля".

Згідно іудейським і християнським календарем, заснованому на Біблії, неділя вважається першим днем тижня, наступним за "днем сьомим", суботою (Вих. 20:10). У Римській імперії перший християнський імператор Костянтин у 321 році призначив неділю перший днем тижня і вдень відпочинку і поклоніння.

У наш час в країнах Європи неділя вважається останнім днем тижня. Згідно з міжнародним стандартом ISO 8601, першим днем тижня є понеділок, а неділя - останнім. Першим днем тижня вона офіційно продовжує залишатися в США, Ізраїлі, Канаді.

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