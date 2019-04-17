Тиждень-півтора і "Наша Надя" - знову в Раді | Альо, гараж! REBOOT #244 288

Тиждень-півтора і наша Надя - знову в Раді. Знову серед “своїх”. Ну серед тих, хто рік тому, майже одностайно підтримав ідею справдження її з депутатського крісла, на тюремні нари Лук’янівського Централу. Надія Савчено і Володимир Рубан вже на волі. Надіна зустріч з колегами по законотворчості обіцяє бути блискавичною і такою що всі запам’ятають.

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