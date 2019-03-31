''Тітушки'' біля будівлі ЦВК: обіцяють '' відкручувати голови '', але вже після виборів

''Тітушки'' біля будівлі ЦВК: обіцяють '' відкручувати голови '', але вже після виборів207Читати матеріал російською
У Печерському районі Києва, біля будівлі ЦВК, зібралися десятки молодих людей спортивної статури. Наші кореспонденти повідомляють, що біля будівлі Центрвиборчкому на площі Лесі Українки перебуває близько 150 осіб, вони спілкуються невеликими групами, ніяких дій не роблять. Люди спортивної статури небагатослівні і не можуть пояснити, навіщо прийшли на площу і розповісти про свої подальші дії.
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