''Тітушки'' біля будівлі ЦВК: обіцяють '' відкручувати голови '', але вже після виборів

У Печерському районі Києва, біля будівлі ЦВК, зібралися десятки молодих людей спортивної статури. Наші кореспонденти повідомляють, що біля будівлі Центрвиборчкому на площі Лесі Українки перебуває близько 150 осіб, вони спілкуються невеликими групами, ніяких дій не роблять. Люди спортивної статури небагатослівні і не можуть пояснити, навіщо прийшли на площу і розповісти про свої подальші дії.

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