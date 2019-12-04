Буде пробувати налякати та тиснути: експерт про зустріч Зеленського з Путіним

Експерт з міжнародної та зовнішньої політики Ігар Тишкевич у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним віч-на-віч.

"Так, це можливо, швидше за все буде. Я вважаю, що оскільки це перша зустріч, не буде за короткий час обговорюватися якась конкретика. Це може бути така боротьба: хто більш тривкий, хто кого налякає. Ну, Путін буде пробувати налякати, погрожувати, тиснути. І це просто пристрілка, знайомство один з одним не по телефону, а очно. Швидше за все говоритимуть про питання другого ешелону. Це може бути обмін полоненими, про щось соціальне, гуманітарне", - заявив експерт.

Він також прокоментував можливість підняття питання щодо транзиту газу.

"У такому випадку Путін буде піднімати питання арбітражів, тобто відмови від них", - додав Тишкевич.

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