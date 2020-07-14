Тищенко не зміг пояснити, чому "Велюр" порушує карантин

Відео 13:37, 14.07.2020 Оновлено: 15:24, 14.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

"Слуги" отримали "темник" із відповідями на гострі питання: ЗМІ опублікували текст

На Донбасі вбили військового медика під час евакуації загиблого: іще двох поранено

Російська співачка після Криму зібралася на гастролі до Києва та Одеси. Фото афіші

"Слуга народу" запровадила додатковий збір для авіапасажирів

"Л/ДНР" влаштували засідку для ЗСУ на Донбасі: багато убитих і поранених, – ООС