Тіна Кароль здивувала мережу відвертим вбранням

Українська співачка, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Карольздивувала шанувальників відвертим вбранням. Вона опублікувала в своєму Instagram фото, на якому позує з главою її фан-клубу ФанТіна, вітаючи з днем народження.

Кароль позувала у відвертій сукні бежевого кольору, спідниця якої була абсолютно прозорою. Шанувальники помітили, що обидві жінки відмінно вийшли. Хоча деяким не сподобалося вбрання співачки.

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