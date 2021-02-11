Тимошенко заявила про необхідність оновлення уряду

Марина Погорілко Відео 10:02, 11.02.2021 Оновлено: 10:26, 11.02.2021

Президент повинен зіграти консолідуючу роль – таку, що об'єднує і надихає – для того, щоб отримати ще один шанс через оновлення уряду створити для країни зовсім іншу структуру розвитку.

Про це заявила Юлія Тимошенко, додавши, що буде переконувати президента так діяти і хоче вірити, що так станеться.

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