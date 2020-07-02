Тимофій Милованов | Гостре питання

Відео 18:30, 2.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

"Слугу народу" засікли під час сну в Раді: законопроєкт про гральний бізнес не слухав. Фото

За Зеленського на виборах готові проголосувати лише третина українців, – опитування

Грошей на пенсії може не вистачити: в Кабміні готують реформу з двома виплатами і новим внеском

Смолій подав у відставку після публічного конфлікту із Зеленським, – ЗМІ

Галина Третьякова й нерухомість на мільярди: навіщо головна з питань соцполітики в "Слузі" воює з профспілками