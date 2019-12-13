Тільки для дорослих: на яку позу з Камасутри була схожа розмова Гордона і Авакова

Супер-зіркою телеефірів тижня, що минає безумовно став міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Але на деякі його публічні висловлювання та розмови потрібно накладати позначку "18+".

Так, очільник МВС був одним з головних інсайдерів на перемовинах у Парижі, періодично надаючи порції інформації про те, що відбувається на переговорах "нормандської четвірки". І журналістів не засмучувало те, що Арсен Борисович, хоча й був у складі делегації, до переговорної групи наче й не входив.

Позаяк, очевидно, що "паризьке повітря", яке безмежно заповнене коханням, інколи п'янило і досвідченого політика, який у описі ситуацій на переговорах, вдавався до вкрай небезпечних аналогій.

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