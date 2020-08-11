Тихановська звернулася до учасників протестів у Білорусі

Мирослав Семенюк Відео 13:21, 11.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Тихановська закликала закінчити "Майдан" у Білорусі: я не хочу крові і насильства

З'явилося відео підпалу Tesla Богдана: машина згоріла дотла

Кондратюк порадив Зеленському стати Порошенком у протистоянні з Росією

Зеленський підписав закон про казино. Як в Україні легалізували гральний бізнес

У Києві підпалили Tesla ексглави ОП Богдана. Ексклюзив