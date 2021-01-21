Тихановська хоче повернутися в Білорусь – опозиціонер Лебедько

Тетяна Гайжевська Відео 18:03, 21.01.2021

Білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько розповів, що в даний час в Білорусі склалася ситуація позиційного протистояння незаконно обраного президента Лукашенка і народу. Якщо лідер опозиції Світлана Тіхановском повернеться в країну зараз, вона неминуче буде заарештована. Для її повернення повинні скластися необхідні умови, в тому числі зовнішньополітичні, сказав він.

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