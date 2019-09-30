''Ти – наркоман!'': скандал на знімальному майданчику телеканалу ''Інтер'' може закінчиться в суді

Учасник програми “Роман з Ольгою”, начальник департаменту Центру психічного здоров’я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України Артем Осіпян розповів про свою участь в зйомках шоу на телеканалі "Інтер".

За словами Осіпяна, його участь в шоу закінчилися після того, як після провокації одного з гостей, ведуча програми Ольга Фреймут почала називати його наркоманом. Гість шоу не виключає того, що цей момент потрапить в ефір і шукає юридичних підстав для подання на програму до суду.

На його думку, ціла низка "випадковостей", від запрошення на програму і до реакції на інцидент редактора шоу, схоже не те, що це було запланованою акцією, на меті якої було створення позитивного іміджу центрам для наркозалежних, в яких, за його словами, під час лікування систематично порушуються права людини.

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