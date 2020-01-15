Ті, хто проти, взагалі землі не мають і живуть у містах: експерт про відкриття ринку землі в Україні

Член Наглядової ради Української Ради Бізнесу Олександр Громико у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував баталії навколо питання про відкриття ринку землі в Україні.

"Ринок землі виявився, безумовно, одним із найважчих законопроектів для теперішньої влади, і причиною всього того є постійна пропаганда проти відкриття ринку землі, яка триває майже 20 років. Я вам скажу, що є психологи, які довели, що коли сто людей покажуть на чорне і скажуть, що чорне це біле, то сто перший, який є абсолютно адекватним, без сумніву скаже, що це чорне є білим", - заявив Громико.

Він зазначив, що більшість із тих, хто проти ринку землі, взагалі не мають землі і є мешканцями міст, І, на думку експерта, вони виступають проти відкриття ринку, адже думають, що хтось купить та відбере у них українську землю.

Громико також назвав ряд причин, чому варто відкрити ринок землі в Україні.

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