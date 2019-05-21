Що таке саміт "Четвертий вимір"?37Читати матеріал російською
Гість програми – пастор, засновник і лідер Духовного Центру "Відродження" Володимир Мунтян. Автор ряду книг, які вчать позитивно мислити і глибоко розкривають тему матеріалізації думок, і того, як мислення впливає на обставини і події, які відбуваються в нашому житті. Крім його основний пасторської діяльності, він є засновником однойменного Благодійного фонду.
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