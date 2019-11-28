Леонід Косянчук: імпорт пального – важлива складова енергетичної безпеки країни

Кількість імпортного бензину та дизелю на українському ринку нафтопродуктів – результат диверсифікації джерел надходження, розумного поєднання власної переробки та поставок із закордону, а це є важливою складовою енергетичної безпеки країни.

Про таке в ефірі OBOZ TV заявив експерт ринку нафтопродуктів, генеральний директор "Торговий Дім "САН ОЙЛ", Леонід Косянчук. На його думку, підтвердженням цих слів є відповідь ринку на дії постачальників пального з Росії, коли всі оператори змогли знівелювати можливу загрозу дефіциту бензину чи дизелю на АЗС та АЗК. В Україні сьогодні діє більше 10 напрямків взаємодії з іноземними постачальниками нафтопродуктів. Задіяні, як морські канали поставок, так і залізниця, автотранспорт і "рештки", колись потужної мережі нафтопроводів. На ринку переважає пальне з Білорусі, Литви і частково Греції. Решту нафтопродуктів, від загальної потреби, створюють Шебелинський і Кременчуцький НПЗ України.

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