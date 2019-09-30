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30 вересня • оновлено в 19:21
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Тетяна Кучер розповіла хто скоює злочини в місті Українка

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Люди, які дестабілізують ситуацію в місті Українка, мають відношення до кількох різних груп – це, і депутати, і журналісти деяких ЗМІ, і співробітники СБУ.

Частина з них представляють попередню владу, яку очолював екс-регіонал Павло Козирєв та керується виключно корисливими мотивами, - про це, в ефірі ОБОЗ ТБ, розповіла виконуюча обов’язки міського голови Українки Тетяна Кучер. Також в рамках проекту THE GUEST секретар міськради Українки вказала на чіткі злочини, які зараз вчиняються в місті, розповіла про безпідставні звинуваченні на її адресу та про необхідність створення Української об’єднаної територіальної громади, як один із шляхів вирішення проблем міста.

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