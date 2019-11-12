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12 листопада • оновлено в 13:05
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Тестування нових роботів - домашніх улюбленців

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У США тестували нових роботів, які схожі на домашніх улюбленців

Студенти Массачусетського технологічного інституту розробили нових роботів. Вони мають назву Mini Cheetah.

Тестування нових роботів

Тестування нових роботів

скріншот з відео

Тестування нових роботів

Тестування нових роботів

скріншот з відео

Це відео з'явилося на каналі цього університету. Більш за все нові роботи нагадують собак.

Вони можуть вільно пересуватися по галявині в напівавтоматичному режимі. Також можуть виконувати синхронне сальто та грати у футбол.

Тестування нових роботів

Тестування нових роботів

скріншот з відео

Тестування нових роботів

Тестування нових роботів

скріншот з відео

Вага робота 9 кг, розвиває швидкість до 8 км/год.

Зараз студенти тестують алгоритми управління. Пізніше вони збираються провести перегони серед подібних роботів.

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