Терористи в черговий раз обстріляли Золоте

Російські терористи на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Вони обстріляли низку населених пунктів, серед яких і селище Золоте-4, від якого мають бути відведені війська.

Про це з посиланням на українську сторону спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє штаб ООС у Facebook.

Зокрема, 7 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське (тричі), Майське, Чермалик, Гладосове, Новгородське, Золоте-4, застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм (27 мін) і міномети калібру 82 мм (26 мін).

Крім того, незаконні збройні формування Росії здійснили два обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї ділянки розведення №2 (Золоте-4).

"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань, а також наполягає вплинути на НЗФ РФ з метою збереження досягнутого перемир'я", – йдеться в офіційній заяві.

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