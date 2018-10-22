Терористи обстріляли Мар’їнку - відповідь не забарилася - проблеми у "справі Майдану" - новини на ObozTV

Терористи обстріляли Мар’їнку - відповідь не забарилася - проблеми у "справі Майдану" - новини на ObozTV106Читати матеріал російською
На Донбасі терористи поранили мирного жителя. Сталося це у селищі Мар’їнка, коли чоловік був на власному подвір’ї.
Відповідь - не забарилася. Українські військові відповіли на провокації терористів. Бійці виклали в мережу відео, де видно, як наша армія, з безпілотника, скидає на терористів так званої "ДНР" гранати.
Вбивства на майдані під час революції гідності так і можуть лишитися нерозслідувані. За 4 з половиною роки після розстрілів Генпрокуратура спохватилася із заявою: повторний слідчий експеримент на алеї Героїв Небесної сотні у Києві - може зірватися.
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