Терористи масово переходять на бік України: військвий експерт

Військовий експерт Олег Старіков прокоментував ситуацію на лінії зіткнення та на окупованих територіях.

З 2015 року на бік Києва перейшло близько 380 терористів так званих Л/ДНР, тобто майже цілий батальйон. Програма СБУ "На тебе чекають вдома" діє для усіх сепаратистів, які не чинили тяжких злочинів. Для участі у програмі потрібно просто повідомити СБУ про свої наміри.

Старіков зазначив, що слово "терорист" - це статус, який людині може присвоїти лише суд, згідно до відповідного закону України. Він зазначив, що риторика української влади змінилась і перемовини з представниками окупованих територій проводяться в м'якішому тоні. Проте, на думку експерта, для того, щоб ще більше людей переходило на бік України, потрібні не лише політичні та економічні міри. Для цього потрібна активна та делікатна діяльність відповідних служб.

Ті сили та засоби СБУ, які виконують відповідні завдання мають бути дуже компетентні та делікатні у своїх висловлюваннях та діях, додав Старіков.

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