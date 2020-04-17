"Ворошилов - соратник Сталіна!" В Інституті нацпам'яті рознесли перейменування Луганська

Рішення про перейменування Луганська у Ворошиловград, прийняте окупаційною владою "ЛНР", є ганебною дією, оскільки Климент Ворошилов був одним з головних організаторів сталінських репресій.

Про це в ефірі ObozTV розповів глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. "Вони мотивують це тим, що Ворошилов був видатним діячем Другої світової війни. Краще би не ганьбилися. Жуков говорив про Ворошилова, що той "до кінця залишався дилетантом у військовій справі". Після ганебних поразок в радянсько-фінській війні, оборони Ленінграда він був знятий з посад", – нагадав він.

В Інституті нацпам'яті оцінили перейменування Луганська

"Ворошилов – один з головних організаторів сталінських репресій, його підпис під сотнями і тисячами вироків. Прив'язувати цю людину до історії Другої світової війни... Яка республіка, такі і герої", – зауважив Дробович.

Разом з тим він нагадав про те, що рішення про перейменування населених пунктів в Україні ухвалюються Верховною Радою. "Відповідно, це фейкові дії фейкових республік", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ", яким перейменував Луганськ у Ворошиловград. У тексті йдеться, що найменування "місто Ворошиловград" буде використовуватися поряд з найменуванням "місто Луганськ" при проведенні заходів, пов'язаних із Другою світовою війною.