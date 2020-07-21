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21 липня • оновлено в 20:41
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Терорист з Луцька заявив, що поки "жоден г...ндон" не йде назустріч його вимогам

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