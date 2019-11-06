Терорист "ДНР" назвав Київ "російським" містом

Терорист "ДНР" назвав Київ "російським" містом121 Читати матеріал російською
Скандальний терорист, який називає себе "заступник міністра інформації ДНР" Данило Бессонов нахабно заявив, що Київ нібито завжди був і буде російським містом.
Крім того, він висловив упевненість в тому, що всі українці нібито виступають проти всього українського. Проросійськими фейк військовий злочинець почав фонтанувати в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".
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Михайлов Виталий
Не любите правду? Это правильно, в аду не пригодится)))
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