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6 листопада • оновлено в 16:33
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Терорист "ДНР" назвав Київ "російським" містом

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Скандальний терорист, який називає себе "заступник міністра інформації ДНР" Данило Бессонов нахабно заявив, що Київ нібито завжди був і буде російським містом.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що всі українці нібито виступають проти всього українського. Проросійськими фейк військовий злочинець почав фонтанувати в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не любите правду? Это правильно, в аду не пригодится)))
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