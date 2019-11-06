Терорист "ДНР" назвав Київ "російським" містом

Скандальний терорист, який називає себе "заступник міністра інформації ДНР" Данило Бессонов нахабно заявив, що Київ нібито завжди був і буде російським містом.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що всі українці нібито виступають проти всього українського. Проросійськими фейк військовий злочинець почав фонтанувати в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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