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28 липня • оновлено в 20:57
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Терор в окупованому Криму! Підсумки дня. Вівторок, 28 липня

  • Україна поінформувала світ про загибель у Криму трирічного Муси Сулейманова

  • Другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження голови делегації України в Тристоронній контактній групі в Мінську

  • Люблінський трикутник: Україна, Польща і Литва заснували новий формат співпраці

  • Всесвітня організація охорони здоров'я вважає пандемію коронавірусу найсерйознішою проблемою і скликає надзвичайний комітет

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Ахтем Чийгоз Андрій Римарук Володимир Курпіта
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