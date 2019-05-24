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Терміновий збір Синоду ПЦУ в Софії Київській: чи будуть відправляти Філарета на покій

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Релігієзнавець Ростислав Мартинюк зазначив, що на Синоді ПЦУ буде обговорюватись не тільки той конфлікт, який розгорівся між православними ієрархами митрополитом Епіфанієм і патріархом Філаретом. За його словми, будуть говорити і про реєстрацію статутів ПЦУ, про динаміку переходів, об'єднань парафій православних церков.

Ще одною цікавою, на його думку, темою, буде висвячення на Мариупільську кафедру ПЦУ єпископа, ім'я якого Епіфаній.

Найбільше побоювання у нього викликають можливі спроби під час Синоду відправити на покій святійшого патріарха Філарета. Проте, він вважає, що хоч конфлікт і не вичерпано, його нинішня стадія не передбачає якихось різких рухів сторін.

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