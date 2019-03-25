Теракти в Україні: екс-співробітник СБУ назвав міста, що знаходяться в ''зоні ризику''

Екс-співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що напередодні виборів у "зоні ризику" проведення терористичних атак знаходяться міста-мільйонники та великі регіональні центри. Проте маленькі міста знаходяться поза небезпекою.

За його словами, є дві категорії людей, яких підшукують для виконання такої "роботи". Для виконання менш відповідальних завдань, які не потребують спеціальних вмінь і знань, можуть підшукувати людей, які потратили у скрутне життєве становище. А от для виконання складних, намагаються наймати професіоналів, часто з реальним бойовим досвідом, які встановлюють за реалізацію високі розцінки.

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