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23 жовтня • оновлено в 16:20
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Тепло й сухо: прогноз погоди в Україні на 24 жовтня від ObozTV

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В Україні і надалі тепло та сонячно. Подекуди захмарить, але опадів не очікується.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 24 жовтня.

На заході ясно, опадів не прогнозують. Денний максимум +22 градуси, вночі на термометрах +10.

У північних регіонах небо затягне хмарами, але погода буде сухою. Температура повітря вдень +20, ночі +10 градусів.

На сході погожий день, без краплини опадів. Максимум денної температури +21 градус, вночі на термометрах +11.

Тепло й сухо: прогноз погоди в Україні на 24 жовтня від ObozTV

Півдню та Криму обіцяють гарний, теплий та сухий день. Вдень термометри покажуть +22 градуси, вночі +12.

У центральних областях мінлива хмарність. Денний максимум +22 градуси, нічний мінімум +10.

У Києві четвер буде похмурим, але сухим. Температура повітря вдень +20, вночі +13 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зовсім скоро синоптики очікують відчутного похолодання і навіть прогнозують мокрий сніг.

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Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
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