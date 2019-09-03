Тепер у військовому ліцеї Києва навчаються і дівчата

У Київському військовому ліцеї імені Богуна вперше в історії закладу почали навчатися 20 дівчат.

Про це заявив у вітальному слові під час святкування Дня знань начальник навчального закладу, генерал-майор Ігор Гордійчук. За його словами, дівчата не поступаються юнакам "ні рівнем знань, ні фізичною підготовкою, ні прагненням стати офіцерами Збройних сил України", пише Українська правда

"Вперше в історії ліцею тут навчатимуться дівчата, які під час вступних іспитів вибороли можливість носити високе звання ліцеїсток Київського військового ліцею імені Івана Богуна", – наголосив Гордійчук.

Зазначається, що загалом військовий заклад прийняв на навчання 300 першокурсників.

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