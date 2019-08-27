Теоретично Зеленський може полетіти на наступний саміт G7: дипломат

Дипломат Андрій Теліженко прокоментував триденний саміт G7, який днями відбувся у французькому курортному місті Біарріц.

Експерт зазначив, що покищо рано говорити про результати цього саміту для України, оскільки українське питання там ише почало підніматись. Він наголосив, що сьогодні для України ключовим є питання досягнення миру на Донбасі. Тому, за словами Теліженка, якщо РФ повернеться до G8, то ключовим у її поверненні має бути завершення бойових дій на території України.

Росія все ще входить до G20 і те, що її виключили з G8 особливо не впливає на позиції РФ у світі. Експерт заявив, що сьогодні Україні потрібно вести перемовини не санкціями, а конкретними питання про те, як завершити війну на Донбасі. Ініціативу Дональда Туска щодо запрошення України на наступний саміт G7 експерт оцінив як показові дії з боку європейських країн, які хочуть показати США, що хочуть мати вплив в українському питанні.

Європа, на думку експерта, зацікавлена у співпраці конкретно з Україною, а США зацікавлені у завершенні глобального конфлікту у світі, то вони зацікавлені у налагоджені стосунків з РФ. Якщо теоритично, Україну на заходи G7 запросять, то президент України буде присутній лише на гостьових заходах організації, повідомив експерт.

Теліженко заявив, що окрім завершення війни також активно обговорюється питання повернення українських військовополонених. Для повернення до організації Путін має показати, що РФ є цивілізованою країною, і має повернути військовополонених додому.

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