Телевізійні маніпуляції: в 2014 році Ляшка міг отримати більшість в Раді – Чорновіл

Політичний діяч Тарас Чорновіл відзначив ключову роль у перемозі Володимира Зеленського у першому турі президентських виборів в Україні телевізійних каналів, зокрема – 1+1. Він вважає, що влітку 2014 року Радикальна партія Олега Ляшка, підтримана інформаційно телеканалами Інтер та 1+1, на парламентських виборах могла утвориит більшість у Верховній Раді. Проте, конфлікт, за його словами, між власниками телеканалів – Дмитром Фірташем та Валерієм Коломойським – привів до того, що 1+1 підключився до контрпропаганди і знищення рейтингу партії, що тільки надзусиллями дозволило Радикальній партії потрапити до Верховної Ради.

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