Телетрансляції, шоу, комікси і "мильні опери": як у світі змальовують трагедії всесвітнього масштабу

Телебачення стало одним з перших медіа, що взяло на себе відповідальність розповісти суспільству про те, що відбувалося з євреями під час ІІ Світової війни.

Незважаючи на існування великої кількості художніх, документальних і аналітичних публікацій, Голокост був центральною темою обговорення аж до 1960-х років - до моменту телевізійної трансляції суду над Адольфом Ейхманом, німецьким офіцером і співробітником Гестапо, відповідальним за масове знищення євреїв. Процес Ейхмана став певним вододілом для публіки, яка вперше через телевізійний ефір мала доторкнутися до темної плями власної історії.

У 1978 році на обкладинці американського журналу TV Guide в якості реклами міні-серіалу "Голокост" (1978, режисер Марвін Дж. Чомскі) з'явилася військова ілюстрація Лео Хааса, художника, який пройшов через Терезієнштадт і Освенцим.

Цей серіал можна охарактеризувати як докудраму, Псевдодокументальне кіно, що використовує всі можливі штампи мильних опер в контексті розповіді про знищення євреїв. Але, незважаючи на сумнівний вибір форми і оповідної стратегії, серіал став відкриттям, адаптувавши "невимовну" тему під масову аудиторію.

У 1980 році з'явився "Маус" Арта Шпігельмана - перший друкований комікс про Шоа, катастрофу європейського єврейства. Він був опублікований в андеграундному журналі Pantheon Books.

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