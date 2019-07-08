Телеміст з Росією: експерт розповіла, хто з компетентних органів повинен зацікавитися ''ініціативою''

Експертка зі стратегічних комунікацій ГО "Інформаційна безпека" Тетяна Попова розповіла про те, які телемости можуть проводити українські телевізійні канали.

За її словами, українські мовники можуть проводити телемости з будь-якими телеканалами, проте, в них не можуть брати участь ТВ-канали та телеведучі, по відношенню до яких Нацрада з питань телебачення та радіомовлення наклала санкції. Зокрема, ведучім не зможе бути Дмитро Кісельов. Вона зазначила, що Нацрада має повне право зробити телеканалу NewsOne чергове попередження.

Вона нагадала, що раніше Верховна Рада України ще в жовтні минулого року робила звернення до РНБО з вимогою провести розслідування щодо діяльності телеканалів 112 та NewsOne на відповідність наданій їм ліцензії. Проте, за її словами, це звернення лишилось без реакції.

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