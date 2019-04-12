Телеміст можливий після години дебатів: Obozrevatel News

Телеміст можливий після години дебатів

Спілкування кандидатів в форматі телемосту – можливе. Однак, лише після завершення офіційної години дебатів. Про це заявив голова правління Суспільного телебачення Зураб Аласанія. Мовляв, година дебатів не передбачає включення через телеміст.

У Росії хочуть заарештувати Гриценка

Слідчий комітет Росії просить суд заарештувати заочно екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка. Росіяни звинувачують Гриценка у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Росії. Суд вже навіть оголосив екс-міністра міжнародний розшук.

МВС готується до дебатів на стадіоні

Охороняти "Олімпійський" під час дебатів буде більше правоохоронців, ніж під час футбольних матчів Ліги Чемпіонів. У МВС кажуть: поліцейські будуть практично у всіх локаціях та зонах, а людей, які прийдуть на стадіон – перевірятимуть ретельніше. Громадян просять не брати з собою заборонені предмети. Це зокрема, всі види піротехніки, димовІ шашки та газові балончики. Заборонена будь-яка зброя, навіть легальна. У МВС просять із розумінням ставитися до підвищених заходів безпеки та не провокувати правоохоронців на конфлікти.

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