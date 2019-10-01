Телеканал ''Інтер'' втратив свою аудиторію: шукаємо винних разом з глядачами ОбозТВ

28 вересня з "Інтеру" пішли глядачі. Після пісенного марафону на 9 травня, коли телеканал навіть відмовився від реклами, коли здавалося, що глядач зацікавився програмами цього колишнього лідеру українського ефіру, у минулу суботу його аудиторія стрімко наближалась до нуля.

Що сталося, хто з ведучих телеканалів та їхніх програм стали причиною масової відмови глядачів від перегляду "Інтеру"? Про це ми запитали у наших глядачів і, варто зазначити, ми отримали відповіді, іноді вкрай неочікувані.

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