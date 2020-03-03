Телеканал "Дім/Дом": коментар чиновника

Член Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE"

Він прокоментував запуск українського телеканалу "Дім/Дом" для мовлення на окупованих українських територіях.

"Ви знаєте, ситуація така, що я, наприклад, вчора не голосував за цей телеканал. Були хибно надані документи. Міністерство Молоді та Спорту обіцяли запустити цей телеканал ще 1 березня, але проспали всі терміни і тому швидкоруч за декілька днів до запуску подали документи для переоформлення. М и вирішили піти на зустріч, і швидкоруч розглянути усі документи. Але ніхто з Міністерства Культури до нас не прийшов, щоб пояснити цю ситуацію. І тому усі питання стосовно розподілу ефірного часу і те, як ми будемо доносити до людей на окупованих територіях новини України - все це залишилося без відповідей", - заявив Костинський.

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