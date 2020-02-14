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14 лютого • оновлено в 21:17
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Телеглядачів втягують в олігархічні війни

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Ціллю сюжету-"розслідування" на ТРК "Україна" щодо народного депутата, головного енергетичного експерта у команді Зеленського, Андрія Геруса, є зовсім не Андрій Герус.

Затяжна позиційна енергетична війна двох українських олігархів Ріната Ахметова і Ігоря Коломойського не знає ані меж, ані правил. Тому "жертвами" на цій інформаційній олігархічній війні є не тільки бізнеси, але експерти і політики, проти яких, з іншої сторони, виставляють не завжди відповідні сили; дуже слабкі позиції тих, хто пробує атакувати групу "Приват" Коломойського.

З понеділка, 17 лютого, новий час виходу програми у прямому ефірі. Дивіться на ObozTV ВЕЧІРНЄ шоу "О, Крапівіна!" о 22:00.

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