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27 березня • оновлено в 23:01
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"Телефонуйте 102": у МВС звернулися до українців через порушення карантину

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Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в ефірі ObozTV закликав українців повідомляти в поліцію про випадки порушення режиму самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону.

Шевченко зазначив, що за останні два тижні в Україну в'їхало, за різними оцінками, 50-100 тис. громадян. За його словами, ці люди при поверненні під розпис зобов'язуються дотримуватися режиму самоізоляції на 14 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Ми закликаємо всіх свідомих громадян, близьких, рідних цих осіб і просто небайдужих громадян, які знають, що кілька людей живуть у них у будинку, які нещодавно повернулися з-за кордону і мають бути на самоізоляції, повідомляти органам поліції звичайним телефоном реагування 102 про те, що людина порушила режим самоізоляції або збирається це зробити", – заявив він.

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