Телефонний дзвінок у перший український Департамент щастя

Ведучі інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" у прямому ефірі ObozTV зателефонували у перший український Департамент щастя.

Раніше повідомлялось, що Херсонська обласна державна адміністрація створила Департамент щастя. 27 вересня Юрій Гусєв представив нову структуру цієї ОДА, згідно до якої було створено Департамент щастя та покращення якості життя.

Ведучий ObozTV Олександр Лірчук зателефонував у херсонський Департамент щастя. Його з'єднали з ОДА, де відповіли, що подібного департаменту ще немає. Працівниця ОДА заявила, що не має інформації стосовно цього питання і порадила зателефонувати на гарячу лінію або зателефонувати пізніше в ОДА, що дозволить працівникам ОДА розібратись у цьому питанні.

На гарячій лінії ОДА ведущему ObozTV Олександру Лірчуку відповіли, що на даний момент з відділом щастя зв'язатись неможливо, і у ОДА на даний момент немає жодної інформації щодо контактів та працевлаштування у Департамент щастя.

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