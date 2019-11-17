Технологія виготовлення ваз - яка пройшла через століття

Історія скла починається з третього тисячоліття до нашої ери, коли в Єгипті з'явилися глазуровані склом фаянсові плитки і намиста. У Стародавньому Римі та Греції придумали спосіб видування скляних форм.

Технологія виготовлення ваз Скріншот із відео

Технологія виготовлення ваз Скріншот із відео

Цей матеріал ще не мав прозорості. В той час еллінські скляні вази цінувалися на рівні коштовних каменів.

Технологія виготовлення якісних ваз не змінилася.

Технологія виготовлення ваз Скріншот із відео

Технологія виготовлення ваз Скріншот із відео

У цьому відео ви побачите, як виготовляються скляні вази.

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