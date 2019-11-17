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18 листопада • оновлено в 00:31
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Технологія виготовлення ваз - яка пройшла через століття

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Історія скла починається з третього тисячоліття до нашої ери, коли в Єгипті з'явилися глазуровані склом фаянсові плитки і намиста. У Стародавньому Римі та Греції придумали спосіб видування скляних форм.

Технологія виготовлення ваз

Технологія виготовлення ваз

Скріншот із відео

Технологія виготовлення ваз

Технологія виготовлення ваз

Скріншот із відео

Цей матеріал ще не мав прозорості. В той час еллінські скляні вази цінувалися на рівні коштовних каменів.

Технологія виготовлення якісних ваз не змінилася.

Технологія виготовлення ваз

Технологія виготовлення ваз

Скріншот із відео

Технологія виготовлення ваз

Технологія виготовлення ваз

Скріншот із відео

У цьому відео ви побачите, як виготовляються скляні вази.

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