Технічні кандидати на виборах: нардеп розкрила сенс маніпуляцій

Технічні кандидати на виборах: нардеп розкрила сенс маніпуляцій583Читати матеріал російською
Народний депутат України Ірина Суслова розповіла про можливі маніпуляції з волевиявленням виборців, коли так звані "технічні кандидати", завдання яких не перемогти на виборах, а відтягнути голоси у одного з претендентів на мандат, міняють прізвища для того, аби стати "двійником" реального претендента.
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