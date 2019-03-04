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Технічні кандидати на виборах: нардеп розкрила сенс маніпуляцій

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Народний депутат України Ірина Суслова розповіла про можливі маніпуляції з волевиявленням виборців, коли так звані "технічні кандидати", завдання яких не перемогти на виборах, а відтягнути голоси у одного з претендентів на мандат, міняють прізвища для того, аби стати "двійником" реального претендента.

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