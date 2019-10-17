Технічні досягнення зробили чоловіків та жінок незалежними один від одного: психологиня

Психолог Наталя Шестак у прямому етері ObozTV прокоментувала статистику, яка стосується шлюбів в Україні.

За її словами, у сучасному світі жінки та чоловіки не поспішають створювати шлюб.

"Моногамний шлюб існує понад дві тисячі років, ми до цього звикли. Але люди раніше для чого створювали сім'ї? Тому що у цьому була необхідність, так було легше народжувати та виховувати дітей, продовжувати рід. Поодинці вижити було дуже важкою. Із покоління у покоління передавали навичку, що чоловік є годувальником, а жінка - це берегиня. Так було дуже багато років. А що вийшло в результаті: за останні 100-150 років - а це дуже мало, порівняно із двома тисячами років - у світі відбулось дуже багато технічних досягнень. І ці технічні досягнення призвели до того, що кожен з нас зможе жити окремо. Ми можемо виживати один без одного", - заявила психологиня.

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