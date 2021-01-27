Трамп та імпічмент, Путін та палац – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 08:20, 27.01.2021 Оновлено: 09:21, 27.01.2021

У Сенат Сполучених Штатів внесли резолюцію про імпічмент 45 президенту Дональду Трампу.

Очільник Російської Федерації Володимир Путін уперше прокоментував фільм Навального про палац. Американський лідер Джо Байден призначив нового міністра фінансів країни, а прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав у відставку. Більше про це – дивіться у міжнародному огляді.

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