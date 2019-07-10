Тарифи на газ визнали незаконними: як домогтися перегляду квитанцій

Апеляційний суд визнав незаконним підвищення ціни на газ, яке відбулося в травні 2016 року.

Які правові наслідки цього рішення? Чи можуть тепер українці через суд змінювати цифри в платіжках?

Ситуацію роз'яснює експерт в сфері ЖКГ Андрій Нікончук.

Нікончук зізнається , що сам не збирається звертатися до суду за перерахунком квитанцій: "Це займе половину мого життя".

Він пояснює, що судитися в сфері ЖКГ в Україні – надзвичайно важко, довго і дорого. За його словами, це може тривати "від 2 років до безкінечності".

Але в теорії – можливо. І найбільш принципові споживачі комунальних послуг можуть скористатися прецедентом.

"Можуть і теплокомуненерго, посилаючись на це рішення, звертатися до продавця газу – наприклад, до "Нафтогазу" – з вимогою перерахунку. Але повірте: "Нафтогаз" однозначно вставатиме у відповідну юридичну позу, буде намагатися переводити цей діалог виключно в правову площину. А з урахуванням нашої правової системи – ці питання будуть розглядатися роками", – каже експерт.

Що робити тим, хто все ж таки зважиться вимагати перегляду рахунків – дивіться в цьому випуску Підсумків.

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