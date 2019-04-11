Тарганяча метушні в Раді, та декомунізація “батона” | Альо, гараж! REBOOT #240 259

Депутати-законотворці продовжують неоголошений страйк. За стандартною схемою – приходять зранку, реєструються, а потім розбігаються як таргани, що побачили балончик з дихлофосом. Щоправда, дехто намагається креативити… А тим часом, з Миколаїва повідомили “гарячу новину”. Там, дирекція місцевого Хлібозаводу на вимогу, першого заступника голови Миколаївської Облдержадміністрації, прийняла рішення про декомунізацію хліба “Стахановський”...

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